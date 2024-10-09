Среда, 9 октября, 2024

На Украине назвали возможную дату начала ракетных ударов вглубь России

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от freepik

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что на предстоящем заседании группы по оказанию помощи Украине, которое состоится 12 октября на авиабазе «Рамштайн» в Германии, может быть принято решение об отмене ограничений на удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Об этом пишет «Московский комсомолец». 

Чернев отметил, что это может быть как официальное заявление, так и решение, которое не будет анонсировано, чтобы не дать России времени подготовиться к возможным изменениям на поле боя.

«Также это решение может быть принято, но отложено до завершения выборов в США», — добавил украинский депутат.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет в курсе, если Украина получит разрешение от Запада на дальнобойные удары, в таком случае ответные меры последуют немедленно.

Тем временем Белый дом объявил, что президент США Джо Байден отменил свою поездку на «Рамштайн» из-за прогнозируемого урагана, который может ударить по американскому побережью.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани скончалась сотрудница Ресурсного центра дополнительного образования

ХК «Рязань-ВДВ» продлил победную серию до 5 матчей

Астролог Володина предрекла напряжённый период до 23 октября

В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»

Убийство девочек 2 и 5 лет в Тольятти: что известно на данный момент

Экс-рязанский депутат Хубезов прокомментировал переход на новую работу

Провидец-математик Сидик Афган заявил, что 2025 год станет решающим

3 ключевые даты октября: астролог назвала дни возможной встречи кармического мужчины

Снайпер из Рязанской области Марсель Бикиняев погиб в зоне СВО

В Рязани легковушка перевернулась на парковке ТРЦ «Премьер»

Астролог перечислила трудные годы в жизни каждого знака Зодиака

Любовный гороскоп на октябрь: что звёзды готовят для вашего знака?