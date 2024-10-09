На Украине назвали возможную дату начала ракетных ударов вглубь России

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что на предстоящем заседании группы по оказанию помощи Украине, которое состоится 12 октября на авиабазе «Рамштайн» в Германии, может быть принято решение об отмене ограничений на удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Чернев отметил, что это может быть как официальное заявление, так и решение, которое не будет анонсировано, чтобы не дать России времени подготовиться к возможным изменениям на поле боя.

«Также это решение может быть принято, но отложено до завершения выборов в США», — добавил украинский депутат.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет в курсе, если Украина получит разрешение от Запада на дальнобойные удары, в таком случае ответные меры последуют немедленно.

Тем временем Белый дом объявил, что президент США Джо Байден отменил свою поездку на «Рамштайн» из-за прогнозируемого урагана, который может ударить по американскому побережью.