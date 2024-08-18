Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что слова о расплате за Курскую область, которые были произнесены на Украине, верны. По его мнению, они отражают реальную ситуацию для Киева.

«То, что на Украине прозвучали такие заявления — это хорошо, это правильно. Они объективно отражают складывающуюся ситуацию для Украины, а точнее, чем обернётся для них вторжение в Курскую область», — подчеркнул Цеков в интервью News.ru.

О расплате за Курскую область говорил мэр Львова Андрей Садовый. Однако, по мнению сенатора, они вряд ли прислушаются к этим словам. Обратить внимание на них они смогут только тогда, когда российская армия военным путём выдворит украинских солдат.

Многие считают, что Вооружённые силы Украины не просто выгонят из Курской области, а зайдут ещё дальше, чтобы сформировать санитарный район, о котором говорят наши руководители. Мы понимаем, что если этого не сделать, то у них будет желание организовать новые провокации, — добавил политик.

Также Цеков усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский обладает глубокими знаниями, особенно в военном деле. Он считает, что раньше Зеленский приказывал солдатам стоять насмерть, и у ВСУ что-то получалось, но сейчас Киев проигрывает. По мнению сенатора, завершить боевые действия может только победа России.