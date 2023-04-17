На трассе в Рязанской области сгорела легковушка

Ночью 17 апреля на трассе в Ряжском районе сгорел легковой автомобиль. Подробности приводит издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании авто поступил в экстренные службы Ряжска в начале первого часа ночи. Инцидент произошёл на трассе в нескольких километрах от села Чирково.

Предварительно, 28-летний житель села Чирково с супругой поехали на ВАЗ-21120 в город Кораблино. Почти в самом начале пути внезапно салон машины заполнился дымом. После остановки авто сразу же загорелось. Водитель попытался остановить огонь огнетушителем, а пассажирка позвонила в службу спасения.

Возгорание тушили трое спасателей ПСЧ №29 города Ряжска, использовали одну автоцистерну.

Ведётся проверка случившегося, обстоятельства и причины ЧП выясняются.