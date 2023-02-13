На трассе в Рязанской области перевернулась «Лада Гранта»

На трассе М5 в Рязанской области вылетела в кювет и опрокинулась легковушка. Видео с регистратора появилось в группе Главная дорога ВКонтакте.

Сам водитель прокомментировал инцидент. По его словам, всё произошло во время опережения. Машина выехала на заснеженную полосу, её занесло и выбросило в кювет. В салоне «Лады Гранты» находились дети: в момент происшествия слышны их визги.

Отмечается, что никто не пострадал, однако «Лада Гранта» находится в плохом состоянии.

Данные с видеорегистратора свидетельствуют, что ДТП произошло рано утром 4 февраля.