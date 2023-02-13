Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

На трассе в Рязанской области перевернулась «Лада Гранта»

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Скриншот из видео в группе Главная дорога ВКонтакте

На трассе М5 в Рязанской области вылетела в кювет и опрокинулась легковушка. Видео с регистратора появилось в группе Главная дорога ВКонтакте.

Сам водитель прокомментировал инцидент. По его словам, всё произошло во время опережения. Машина выехала на заснеженную полосу, её занесло и выбросило в кювет. В салоне «Лады Гранты» находились дети: в момент происшествия слышны их визги.

Отмечается, что никто не пострадал, однако «Лада Гранта» находится в плохом состоянии.

Данные с видеорегистратора свидетельствуют, что ДТП произошло рано утром 4 февраля.

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