На трассе в Новгородской области произошло массовое ДТП с погибшим и пострадавшими

Очевидцы опубликовали видео начала страшного ДТП на трассе М11 в Маловишерском районе Новгородской области, в которой, по последним данным, погиб один человек и пятеро пострадали. Ролик публикует Telegram канал Осторожно, новости.

На кадрах видно, как 5 легковушек врезались в грузовики. К этому моменту один из участников аварии вышел из салона и находится на проезжей части, по которой в его сторону движутся машины.

По последним данным, всего столкнулась 41 машина. Один человек погиб, пятеро госпитализированы, среди них четверо детей и одна женщина.

Водители рассказали, что они видели ещё несколько аварий на других участках трасс М11 и М10. Дорога, по их словам, не очищена, из-за ДТП собралась многокилометровая пробка. По данным оператора дороги, причиной случившегося стала плохая погода. Движение в сторону Петербурга на М11 восстановлено, путь в Москву закрыт. На месте ДТП развернули пункты обогрева и подвоз чая и бутербродов.

Также канал Осторожно, новости сообщает со ссылкой на очевидцев, что на трассе М11 с водителей требовали деньги за съезд на бесплатную дорогу.

В Управлении МВД по Новгородской области сообщили предварительные данные по ДТП.

26 февраля в 11:20 на 504-м км СПАД М11 Нева столкнулись два легковых автомобиля. Затем грузовик, двигавшийся в попутном направлении, стал притормаживать, пытаясь уйти от столкновения. В это время в него врезался другой грузовик с битумом, а затем — Renault Duster, за рулём которого находилась водитель-женщина. После этого произошло массовое столкновение транспортных средств.

Бригада скорой осмотрела 12 человек. Одну женщину и четверых детей доставили в медицинское учреждение. Женщина-водитель Renault Duster погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.