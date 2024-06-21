На трассе в Клепиковском районе у автомобиле взорвалось колесо

На 171-м километре трассы «Москва-Касимов» в Клепиковском районе у автомобиля Honda взорвалось колесо. Помощь экипажу иномарки оказали сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

К стоящему на обочине автомобилю подъехали полицейские. Женщина-водитель объяснила, что у автомобиля взорвалось колесо. Поменять его самостоятельно она не могла. В салоне автомобиля вместе с ней находились два несовершеннолетних ребёнка.

— Учитывая климатические условия, вынужденная остановка транспортного средства на этом участке создавала потенциальную опасность для женщины-водителя и её несовершеннолетних пассажиров, — говорится в сообщении ведомства.

На помощь женщине пришли инспектор ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Цыганов и инспектор ДПС капитан полиции Евгений Алёшин. Они поменяли повреждённое колесо на запасное.