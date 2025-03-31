На трассе Шацк – Касимов ввели временное ограничение для большегрузов

В Пителинском округе на трассе Р-124 Шацк – Касимов ввели временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более 6 тонн на ось. Соответствующие знаки установили на границах Пителинского и Сасовского, Пителинского и Касимовского округов 31 марта. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Данная мера необходима для сохранности дорог. Ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля.

Большегрузы с нагрузкой выше допустимой смогут проехать по трассе во время действия ограничений, если у водителя будет спецпропуск.