На трассе Шацк–Касимов водителю стало плохо, мужчина устроил ДТП

25 июня после полудня в Пителинском районе на трассе Шацк–Касимов произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 69-м километре трассы Р-124 возле перекрёстка на Пителино, сообщает сайт ИД «Пресса».

По предварительным данным, водитель Renault Sandero, житель Москвы 1953 года рождения, почувствовал себя плохо и не справился с управлением. Машина съехала с дороги, проехала по полю более ста метров и вновь оказалась на трассе, где столкнулась лоб в лоб с Renault Duster, стоявшим на обочине.

Renault Duster принадлежит дирекции дорог Рязанской области.

Пострадавшего водителя Sandero доставили в Сасовскую больницу.