На трассе под Рязанью произошло смертельное ДТП с фурой и легковушкой

24 мая в Рязанском районе на 532-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП с фурой MAN и легковым автомобилем Chery Tiggo, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Предварительно установлено: легковушка под управлением 32-летнего жителя Захаровского района выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом с 31-летним водителем за рулём.

В результате аварии водитель Chery погиб на месте, водитель MAN получил травмы.

По факту ДТП полиция проводит проверку.