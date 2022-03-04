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Пятница, 4 марта, 2022

На трассе под Екатеринбургом грузовик разнёс заправку

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На трассе под Екатеринбургом грузовик разнёс заправку

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / vk.com/incekb / УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на 348-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов грузовик IVECO врезался в АЗС, сообщили УГИБДД по региону.

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За рулём машины, груженой металлической стружкой, находился 62-летний мужчина. Водитель ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова. 

На повороте на АЗС мужчина не справился с управлением, врезался в топливную колонку. В результате устройство автозаправочного комплекса было повреждено.

Водитель получил незначительные травмы. Освидетельствование показало, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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