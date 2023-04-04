На трассе М5 под Рязанью 14-летний мотоциклист столкнулся с грузовиком

На трассе М5 «Урал» под Рязанью произошло ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

4 апреля в 15.00 на 165-м километре автодороги в селе Высокое Рыбновского района молодой парень на мотоцикле пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и столкнулся с «Газелью Некст» 57-летнего мужчины.

Несовершеннолетний водитель получил травму, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.