На трассе М5 под Рязанью 14-летний мотоциклист столкнулся с грузовиком

На трассе М5 «Урал» под Рязанью произошло ДТП с участием 14-летнего мотоциклиста. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
4 апреля в 15.00 на 165-м километре автодороги в селе Высокое Рыбновского района молодой парень на мотоцикле пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и столкнулся с «Газелью Некст» 57-летнего мужчины.
Несовершеннолетний водитель получил травму, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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