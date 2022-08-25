Четверг, 25 августа, 2022
7info

На торжественном открытии Форума древних городов в Рязани выступит хор имени Пятницкого

В четверг, 25 августа, на главной сцене на Лыбедском бульваре в Рязани состоится торжественная церемония открытия V Международного форума древних городов.

Начало мероприятия — в 19.30. Перед рязанцами выступит легендарный коллектив — Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

Корреспондент 7info побывал на генеральном прогоне концерта. Артисты выкладываются на 100 процентов, несмотря на аномальную жару.

Предлагаем вашему вниманию видео с репетиции.

На торжественном открытии Форума древних городов в Рязани выступит хор имени Пятницкого

Возрастные ограничение 6+

#ФорумНарядныйМирРязань

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