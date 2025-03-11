На территории спорткомплекса «Комета» сделают парковку и спортплощадку. Об этом сообщили на заседании правительства Рязанской области 11 марта.

Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими дзюдоистами. Спортсмены добились высоких результатов и являются многократными чемпионами и призерами международных и всероссийских соревнований.

На встрече обсудили вопросы укрепления и создания современной инфраструктуры для тренировочных занятий, проект модернизации спорткомплекса «Комета». Губернатор поинтересовался у дзюдоистов, что, по их мнению, необходимо сделать в Рязанской области, чтобы обеспечить эффективное развитие этого вида спорта.

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В Рязани спортшколу «Комета» уже отремонтировали. Планируется расширить тренировочные площадки. Проект реконструкции и благоустройство окружающей территории, включая парковку и уличную спортплощадку, начнет обсуждаться в ближайшее время.

«Наши спортсмены показывают отличные результаты: выигрывают российские и международные турниры, прошли отбор в сборную России. Александра Шестопалова и Кристина Коновалова заняли первые места на Первенстве России среди юниоров. Вместе с другими воспитанниками спортшколы «Комета» – Юрием Борзыкиным, Константином Карповым и Мариной Воробьевой – будут представлять нашу страну на международных турнирах. Их успехи – гордость Рязанской области», – сказал Павел Малков.

Все спортсмены, принявшие участие во встрече, входят в состав сборной команды России по дзюдо и продолжают успешные выступления на соревнованиях текущего года. Во встрече участвовали мастер спорта России международного класса Марина Воробьева, мастера спорта России по дзюдо Кристина Коновалова, Александра Шестопалова и Константин Карпов, а также министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов и председатель Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Чернышов.

Дзюдо является базовым видом спорта в регионе. В настоящее время занятия проводятся в рязанской СШОР «Комета», Академии единоборств, а также на базе восьми отделений дзюдо, работающих на базе физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципалитетах.

На встрече Павел Малков вручил спортсменам знаки Губернатора Рязанской области «За усердие» и пожелал им дальнейших побед.