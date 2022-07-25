На территории рязанского шпалозавода планируют создать зелёный микрорайон с набережной и экопарком

В четверг, 21 июля, на базе Рязанского Политеха состоялся экспертный стол по обсуждению концепции регионального туристического кластера. Его организатором выступил совет по экологическому строительству, участие в работе приняли представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, специалисты в области экологического строительства, архитекторы, дизайнеры.

В центре обсуждения был проект группы компаний «Зелёный сад», в рамках которого запланирован редевелопмен промзоны на территории бывшего шапалозавода в Рязани. Проект участникам встречи представил управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич. Он обратил внимание собравшихся на то, что сейчас территория бывшего шпалозавода полностью заброшена. Оставшиеся от предприятия постройки, цеха и промышленный мусор не только портят внешний облик города, но и оказывают негативное влияние на уникальную природу, которая отличает эту локацию. Пребывающее в запустении место, ценное и с точки зрения природного богатства, и исторического наследия, нуждается в мощном толчке развития, которым и может стать реализация проекта Oka City.

Во-первых, он подразумевает под собой жилое и инфраструктурное строительство. На территории некогда заброшенной промышленной зоны появятся жилые дома, социальные и развлекательные объекты. При их строительстве будут применяться механизмы так называемой экоконцепции: авторы проекта предполагают использование исключительно экологических материалов для строительства, перед стартом работ планируют провести очищение грунта, а в дальнейшем для питания мест общественного пользования будут использоваться альтернативные источники энергии (ветряные и солнечные батареи).

Во-вторых, проектом предусмотрено комплексное развитие этой части города – будет максимально озелена сама территория бывшего шпалозавода, а ещё не останутся без внимания прилегающие к ней зелёные локации. Запланировано создание биосферного парка на территории 307 га, одного из крупнейших в ЦФО. В парке хотят развивать заповедные зоны, где будут разводить аистов и лебедей, повышать их популяцию. Вольеры будут располагаться в пределах Борковского затона. Здесь также предусмотрены особые пешеходные маршруты — экотропы здоровья, совершать прогулки по которым смогут жители и гости города. Ещё одна важная часть проекта – создание экологичной набережной на берегу Оки.

Авторы проекта отмечают: в Рязани слабо развит пляжный отдых и нет полноценной набережной. Создание Oka City позволить решить эту проблему: в городе появится набережная, на которой можно будет отдыхать и насладиться природными видами, а построенный там пляж с площадками для игр и занятий спортом, атракционами и локациями для творчества и активных видов местом притяжения взрослых и детей.

– Концепция места, которое выбрано для застройки, воодушевила нас на реализацию проекта экологической, культурной и исторической направленности. Сам шпалозавод имеет столетнюю историю, тысячелетнюю историю имеет район Борки, и мы не могли пройти мимо этих локаций, которые должны украсить наш город, – считает Андрей Оришкевич.

На презентации проекта обратили внимание на его особую социальную ценность. Он призван не только вдохнуть жизнь в ныне заброшенную промышленную территорию и примыкающий к ней жилой район Борки, улучшить его транспортную доступность, но и стать центром притяжения туристов. Речь идёт о развитии совершенно нового направление для Рязани — экотуризма. Цель экотуризма – сохранение дикой природы и культурных ценностей благодаря туристическим услугам, которые способствуют охране посещаемых объектов, поддерживают жизнь местного населения, развивают региональную экономику.

На встрече проект получил положительные оценки экспертов и прошёл обсуждения по различным направлениям.