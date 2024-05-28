Вторник, 28 мая, 2024

На СВО погиб уралец, оправданный за расстрел четверых напавших на его семью

Автор: powder

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В зоне проведения спецоперации погиб житель Миасского Александр Григорьев, оправданный за расстрел напавших на его семью, пишет 74.RU.

В 2016 году мужчина застрелил четверых человек, которые пьяными ворвались в его дом, стали предъявлять претензии хозяевам, драться и угрожать расправой.

«Он по жизни был боец. Никого и ничего не боялся. Смелый, мужественный парень был. Вот так он и воевал», — отметил бывший адвокат Григорьева Алексей Пешков.

Выяснилось, что он отправился на СВО в рамках частичной мобилизации, служил заряжающим беспилотников и получил несколько боевых наград. Боец погиб в середине мая. Адвокат уточнил, что недалеко от передовой в «Уазик», в котором находился он, попал дрон противника.

Накануне Григорьева похоронили в родном селе, у него остались жена и двое детей.

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