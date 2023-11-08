На связи с природой: клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным

Tele2 запускает благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты оператора смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдется в 100 рублей.

Все собранные в качестве пожертвования средства будут перечислены на программы по сохранению животных, реализуемые благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство».

Как социально ответственная компания Tele2 активно участвует в решении актуальных для общества проблем, среди которых – проблема защиты и сохранения диких животных. Оператор объединился с фондом «Заповедное посольство» и разработал креативную механику для клиентов: звонок используется в качестве инструмента пожертвования – это простой и быстрый способ внести вклад в спасение редких видов животных. Проект «На связи с природой» действует с 1 ноября по 5 декабря 2023 года. Чтобы принять участие в проекте, клиенту Tele2 необходимо перейти на сайт акции, выбрать животное и сделать звонок по специальному номеру. Послушать урчание манула можно по номеру 0810, пение атлантического тупика – по номеру 0811, мычание зубра – по номеру 0812, писк выхухоли – по номеру 0814. Звонок обойдется абоненту в 100 рублей. Все средства, пожертвованные абонентами Tele2, будут перечислены в фонд «Заповедное посольство» и потрачены на программы по сохранению популяции тех животных, которые перечислены в проекте.

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