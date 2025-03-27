На суде в Рязани Греков рассказал о контузии

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники. Заседание состоялось 26 марта в Железнодорожном районном суде, пишет «МедиаРязань».

Фигурантами дела являются экс-глава управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, гендиректор ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник компании «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров. По версии следствия, они похитили более 15,7 млн рублей, завысив стоимость закупаемой спецтехники.

На заседании Греков сообщил, что является участником СВО и военнослужащим, из-за чего предложил сделать заседание закрытым. Суд отказал в этом ходатайстве.

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На допросе экс-чиновник утверждал, что не помнит деталей дела из-за давности событий и проблем со здоровьем. При этом он подтвердил, что обсуждал со своим советником Владимиром Арцыбашевым сумму отката при закупке техники. Якобы, Арцыбашев должен был принести 10%, а принёс всего 5.

На вопросы участников процесса Греков отвечал односложно, чаще прикрывался фразами «не знаю», «не помню», пишет «КП в Рязани». Когда этих фраз стало слишком много, пояснил, что получил контузию и пьёт таблетки.

Греков также сообщил, что не давал поручение похитить деньги при закупке коммунальной техники.

Прощаясь, Греков шутил, что в СИЗО пьёт боржоми по утрам и S.Pellegrino по вечерам, пожелал всем хорошего дня, сказал, что рад видеть счастливые лица рязанцев, был рад повидать Фурфурака и судью, а, уходя, объявил, что сейчас у него баня, а потом массаж, отмечает «МедиаРязань».