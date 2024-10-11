На стройплощадке «Зелёного сада» прошла экскурсия для студентов технологического колледжа

Третьекурсники, обучающиеся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», побывали на объекте «Еврокласс-4». В начале экскурсии студентам рассказали о высокой зарплате (от 100 000 рублей), которую получают рабочие строительных специальностей. Затем ребята прошли на стройплощадку, где узнали о преимуществах монолитно-каркасной технологии. Именно по ней возводится дом.
Прораб объекта Виктор Дмитриев обратил внимание студентов на строительство стилобата, где идёт армирование и сборка каркасов под заливку бетоном. Также он рассказал о благоустройстве территории жилого комплекса:
Кстати, в ЖК «Еврокласс-4» ещё остались свободные квартиры! Все подробности по телефону 8 (4912) 77-77-77.
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