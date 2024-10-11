Пятница, 11 октября, 2024

На стройплощадке «Зелёного сада» прошла экскурсия для студентов технологического колледжа

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено пресс-службой Зеленого сада

Третьекурсники, обучающиеся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», побывали на объекте «Еврокласс-4». В начале экскурсии студентам рассказали о высокой зарплате (от 100 000 рублей), которую получают рабочие строительных специальностей. Затем ребята прошли на стройплощадку, где узнали о преимуществах монолитно-каркасной технологии. Именно по ней возводится дом.

— Технология позволяет достаточно быстро возводить высотные дома, строить подземные этажи, которые обычно используют под паркинг, — пояснил заместитель начальника службы строительного контроля Сергей Кирилюк. — Ещё один плюс в прочности бетона. Дома, построенные по монолитно-каркасной технологии, могут служить до 250 лет.

Прораб объекта Виктор Дмитриев обратил внимание студентов на строительство стилобата, где идёт армирование и сборка каркасов под заливку бетоном. Также он рассказал о благоустройстве территории жилого комплекса:

— Наши дома сдаются с эксклюзивным благоустройством. В этом дворе будет стилобат с современной игровой площадкой для детей всех возрастов, спортивной площадкой, патио для отдыха и работы, дизайнерским озеленением и очень красивой вечерней подсветкой. А ещё на территории жилого комплекса расположен бельчатник с пушистыми зверьками.

Кстати, в ЖК «Еврокласс-4» ещё остались свободные квартиры! Все подробности по телефону 8 (4912) 77-77-77.

На стройплощадке «Зелёного сада» прошла экскурсия для студентов технологического колледжа
На стройплощадке «Зелёного сада» прошла экскурсия для студентов технологического колледжа
На стройплощадке «Зелёного сада» прошла экскурсия для студентов технологического колледжа
На стройплощадке «Зелёного сада» прошла экскурсия для студентов технологического колледжа

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