На строительство школы в Касимове распределили более 1,4 млрд рублей

На строительство школы на 960 мест в Касимове комиссией при Минстрое Рязанской области распределены средства на два года. Информация об этом представлена в ведомственном протоколе.

В 2023 году на строительство направят 550 млн руб., в 2024 году– 934,9 млн руб. Более 900 млн руб. из общей суммы – это средства федерального бюджета.

Распределённые средства направят на строительство образовательного учреждения и на его оснащение необходимыми средствами обучения и воспитания.