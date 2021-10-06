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Среда, 6 октября, 2021
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На строительство школ и больниц в Рязанской области привлекут не менее 3 миллиардов

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На строительство школ и больниц в Рязанской области привлекут не менее 3 миллиардов

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6 октября в правительстве Рязанской области вице-губернатор Михаил Семёнов встретился с вице-президентом Газпромбанка Иваном Потехиным и президентом фонда «Стратегия будущего» Станиславом Неверовым.

В ходе встречи обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры в регионе и привлечения инвестиций для строительства социальных объектов.

Речь зашла о работе механизмов государственно-частного партнёрства. Планируется привлечение не менее 3 миллиардов рублей на строительство школ и учреждений медицины по этой программе. Средства поступят в регион в 2022-2023 годах.

В рамках нацпроекта «Образование» предусмотрено выделение средств из федерального бюджета на проекты по созданию новых школьных мест, реализуемые на принципах ГЧП. Газпромбанк имеет значительный опыт реализации подобных проектов и готов инвестировать в эту работу. Банк активно взаимодействует с фондом «Стратегия будущего», — информирует сайт правительства Рязанской области.

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