На строительство школ и больниц в Рязанской области привлекут не менее 3 миллиардов

6 октября в правительстве Рязанской области вице-губернатор Михаил Семёнов встретился с вице-президентом Газпромбанка Иваном Потехиным и президентом фонда «Стратегия будущего» Станиславом Неверовым.

В ходе встречи обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры в регионе и привлечения инвестиций для строительства социальных объектов.

Речь зашла о работе механизмов государственно-частного партнёрства. Планируется привлечение не менее 3 миллиардов рублей на строительство школ и учреждений медицины по этой программе. Средства поступят в регион в 2022-2023 годах.