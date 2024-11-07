На строительной площадке ЖК «Окская стрелка» в Борках начался вывоз грунта. Ранее силами компании-застройщика «Зелёный сад» в соответствии с разработанным и утверждённым проектом рекультивации были выполнены следующие работы:

произведена выемка грунта;

загрязнённый грунт перемещён во временный отвал, где были сформированы бурты в соответствии с категорией загрязнения. Предварительные анализы почвы были проведены в лабораториях г. Москвы.

В данный момент ГК «Зелёный сад» заключила договор с компанией ООО «Парибас», которая имеет лицензию на вывоз загрязнённого грунта для утилизации. Грунт грузится в спецавтомобили, перед выездом со стройплощадки осуществляется контрольное взвешивание. Далее грунт отправляется на специализированный полигон в Московскую область. До конца года с территории строящегося жилого комплекса будет вывезено около 20 000 тонн грунта, после чего будет выполнена засыпка выемок привозным грунтом, соответствующим требованиям СанПиН 2.1.3684-21, и планировка территории.

Напомним, ЖК «Окская стрелка» — единственный в Рязани на берегу Оки. Жильцы нового комплекса получат уникальную возможность жить на природе, не выезжая из города. Они смогут гулять по лесу, купаться и загорать на благоустроенном пляже летом; кататься на лыжах и коньках зимой; рыбачить в любое время года. И всё это рядом с домом!

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