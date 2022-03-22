На Ставрополье подросток зарезал 12-летнего мальчика из-за девочки

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летнего мальчика в на окраине Невинномысск, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел днем 20 марта. Ребенка обнаружили с ножевыми ранениями на пустыре.

Предварительно, мальчик ушел на прогулку с одноклассницей, однако так и не встретился с ней. По версии следствия, убийцей оказался 15-летний подросток.

Злоумышленник мог приревновать девочку к 12-летнему школьнику. Он позвал жертву поговорить в лес, где нанес ему несколько ножевых ранений. Оба мальчика учились в школе №20.