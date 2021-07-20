На Старополье задержали членов ОПГ под руководством главы региональной Госавтоинспекции

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В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере организованной группой под руководством начальника регионального УГИБДД полковника полиции Алексея Сафонова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в течение нескольких лет участники ОПГ изготавливали и продавали «пропуска» для автомобилей, перевозящих зерновые культуры и инертные грузы. Незаконные «документы» позволяли водителям нарушать ПДД, в том числе и при проезде через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

Следователи подсчитали, что сотрудники Госавтоинспекции таким образом «заработали» 19 миллионов рублей.

В рамках расследований уголовного дела при поддержке оперативников ФСБ, спецподразделений проведено более 80 обысков. Изъяты деньги, дорогие автомобили, документы, представляющие интерес для следствия.

Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны, следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.







