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На станции Кустарёвка в Рязанской области завершился ремонт платформы

На станции Кустарёвка в Сасовском районе Рязанской области завершён капитальный ремонт «береговой» пассажирской платформы длиной 200 метров. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Рабочие укрепили фундамент платформы, заменили асфальт, для незрячих и слабовидящих пассажиров нанесли тактильно-контрастные линии. Также ремонтники установили новую систему навигации.

Кустарёвка — стыковая станция, соединяющая Московскую и Куйбышевскую железные дороги. Каждый день через неё ходят 34 пассажирских и пригородных поезда.

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