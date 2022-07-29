На станции Кустарёвка в Рязанской области завершился ремонт платформы

На станции Кустарёвка в Сасовском районе Рязанской области завершён капитальный ремонт «береговой» пассажирской платформы длиной 200 метров. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Рабочие укрепили фундамент платформы, заменили асфальт, для незрячих и слабовидящих пассажиров нанесли тактильно-контрастные линии. Также ремонтники установили новую систему навигации.

Кустарёвка — стыковая станция, соединяющая Московскую и Куйбышевскую железные дороги. Каждый день через неё ходят 34 пассажирских и пригородных поезда.