На стадионе в Рязани прошла традиционная легкоатлетическая эстафета

В Рязани прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1946 года в Рязани ежегодно проводится весенняя легкоатлетическая эстафета, посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют сотрудники различных организаций и предприятий, школьники и студенты вузов города.

В этом году традиционная эстафета, приуроченная к 80-летию Победы, прошла 6 мая на стадионе «Локомотив». В соревнованиях приняли участие 67 команд из разных учебных заведений.

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Торжественное открытие началось с митинга и возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. С приветственным словом к участникам обратились заместитель руководителя аппарата администрации города Михаил Тихонский, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, ветеран вооружённых сил РФ, мастер спорта СССР по боксу, полковник Александр Мирзоян, а также полковник советской армии, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике Илья Крючков.

Среди почётных гостей были участники боевых действий в Сирии и специальной военной операции, награждённые государственными и ведомственными наградами, участники программы «Герои 62», а также представители «Ассоциации ветеранов СВО» Максим Катков и Владимир Малыхин.

В завершение церемонии присутствующие почтили память павших минутой молчания.

После торжественной части команды приступили к эстафете на стадионе «Локомотив».