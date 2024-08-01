На стадионе «Спартак» в Рязани пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ»

2 августа в Рязани состоится военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», приуроченный к 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.

Начало праздника запланировано на 12:00. В этот день все желающие смогут посетить стадион «Спартак», где будет организована выставка вооружения и военной техники.

Гости мероприятия увидят показательные выступления по рукопашному бою, смогут понаблюдать за прыжками с парашютом, ознакомиться с образцами военной экипировки десантников и увидеть эпизоды захвата объекта условного противника с применением взрывчатых веществ.

Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.