На спиннинговом рыбатлоне в Рязани поймали рекордную щуку

25 сентября в Рязани на Рюминском пруду у «Конюшенного двора» прошло завершающее рыбатлонный сезон соревнование – ежегодный чемпионат по спиннинговому рыбатлону. С погодой очень повезло, впервые за две недели не было дождя, а температура поднялась до +13 градусов.

Километровый беговой круг проходил по асфальтовым дорожкам Мемориального парка, но сложности рыбатлонистам из Рязанской, Московской и Владимирской областей добавили крутые подъемы на трассе, с которыми многие справлялись с трудом. А на рыбнище клев был неактивным, и окушков смогли поймать всего восемь человек. Но самое яркое событие случилось с 12-летним Дмитрием Щербатовым — у него клюнула серьезная щука! Несколько минут он боролся с хищником без всякого подсадчика и помощи со стороны взрослых и судей. В итоге под оглушительные аплодисменты всех рыбатлонистов и зрителей он вытащил на берег щуку на 1 кг 925 г. Это, пожалуй, самая крупная рыба, пойманная на рыбатлоне за 11 лет.

Ну а две рыбы первым поймал опытный рязанец Михаил Рудзинский. И, как и в прошлом году, Михаил выиграл этот спиннинговый чемпионат с результатом 48 минут 49 секунд. Второе место очень неожиданно занял впервые участвующий в рыбатлоне Алексей Березкин. Бронзу взял Владимир Никонов.

Среди девушек призеры определились на штрафном беговом круге. Быстрее всех была Оксана Громова. Среди детей до 12 лет победу логично праздновал поймавший щуку Дмитрий Щербатов. А призы в этот погожий день получили почти все участники забега. На этом 11-й сезон рыбатлона завершился, теперь встреча намечена на январь 2022 года на командном чемпионате по зимнему рыбатлону в Рязани.

Организаторы соревнований выражают благодарность гостиничному комплексу «Конюшенный двор» за помощь в проведении рыбатлона.

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском.

Главные партнеры – инвестиционная компания «ФИНАМ»; питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ». Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».