Среда, 1 февраля, 2023
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На спецоперации погиб молодой сотрудник колледжа в Ярославле

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В Ярославском градостроительном колледже сообщили о смерти во время боевых действий в зоне проведения спецоперации сотрудника учебного заведения Андрея Митрофанова, написал «Про Город».

В 2019 году ярославец закончил колледж с красным дипломом. В 2020 он вернулся в учебное заведение, чтобы работать мастером производственного обучения.

По словам коллег, Андрей был светлым, добрым, отзывчивым человеком, который всегда помогал студентам и занимался волонтерской деятельностью.

«Такие светлые, героические люди как Андрей, навсегда останутся в сердцах, студентов, коллег, родных и близких. Спасибо тебе, Андрей, за твой героизм! Светлая память», – принесли свои соболезнования сотрудники колледжа.

Митрофанов принимал участие в спецоперации в качестве добровольца с сентября. Дата прощания с Андреем станет известна позже.

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