На совещании в рязанской администрации обсудили уборку снега

6 декабря первый заместитель главы администрации Рязани Алексей Пустовалов провёл совещание с руководителями структурных подразделений. На совещании обсудили уборку города зимой, ремонт дорог, соблюдение правил благоустройства.

В ближайшие дни в Рязани ожидаются перепады температуры. Городские службы будут обрабатывать дороги и тротуары противогололёдными средствами. Особое внимание уделят участкам рядом с объектами соцсферы.

В городе продолжают заделывать выбоины на дорогах горячей асфальтобетонной смесью. Общая площадь ремонта на прошлой неделе составила 300 кв. м, в работах были задействованы 4 бригады Дирекции благоустройства города. Всего с начала года заделка выбоин выполнена на 259 участках улично-дорожной сети на площади около 53 тыс. кв. м.

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Специалисты контрольно-аналитического управления ежедневно проводят работу, направленную на соблюдение Правил благоустройства. На прошлой неделе обследовано 107 адресных ориентиров, по выявленным нарушениям составлено 4 протокола, выдано 21 уведомление. За несанкционированную торговлю в городе составлено 25 протоколов. Кроме того, хозяйствующим субъектам направлено 245 уведомлений о необходимости содержания в надлежащем состоянии в зимний период прилегающих территорий.

Продолжается информационно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения действующих ограничений и вакцинации против коронавирусной инфекции. В общественных местах и городском пассажирском транспорте регулярно проводятся рейды, направленные на соблюдение масочного режима.

