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Среда, 22 июня, 2022

На Северо-Востоке Москвы упавший после аварии знак убил женщину-пешехода

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7info

На Северо-Востоке Москвы упавший после аварии знак убил женщину-пешехода

В ДТП на Северо-Востоке Москвы погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла на пересечении ул. Летчика Бабушкина и ул. Менжинского

По предварительным данным после столкновения на перекрестке автомобилей «Вольво» и «Рено», водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака. После наезда стойка упала на женщину-пешехода, находящуюся на тротуаре.

В результате дорожной аварии 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

На Северо-Востоке Москвы упавший после аварии знак убил женщину-пешехода
На Северо-Востоке Москвы упавший после аварии знак убил женщину-пешехода
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