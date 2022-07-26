Татьяна Проводина

На Северной окружной могут открыть две полосы для движения к зиме

Фото из группы ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте

На Северной окружной могут открыть две полосы для движения к зиме.

Минтранс Рязанской области понимает обеспокоенность рязанцев из-за работ. Об этом ведомство сообщило в социальных сетях. В минтрансе подчеркнули необходимость реконструкции дороги: замены асфальта недостаточно.

Сейчас рассматривается возможность открыть для движения третью полосу. Но это будет возможно лишь после того, как работы переведут на второй участок возле Борковского карьера. К зиме планируется открыть все полосы для движения.

Реконструкция Северной окружной дороги стартовала 10 июня, для движения перекрыто две полосы.

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