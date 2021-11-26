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Пятница, 26 ноября, 2021
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На Сахалине учительница провела со школьниками игру на раздевание

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В селе Пензенское в Сахалинской области учитель русского языка и литературы уволилась по собственному желанию после публикации видео с необычной игрой в классе с детьми, пишет astv.ru.

Мама одного из школьников рассказала, что инцидент произошел в октябре в восьмом классе. Вскоре видео появилось в соцсетях, его пересылали друг другу дети.

Выяснилось, что учитель во время классного часа наблюдала за игрой детей в «Камень, ножницы, бумага» с раздеванием.

«Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя ее «педагогом от бога», – рассказала родительница.

В министерство образования Сахалинской области пояснило, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Со школьниками работает психолог.

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