На Сахалине учительница провела со школьниками игру на раздевание

В селе Пензенское в Сахалинской области учитель русского языка и литературы уволилась по собственному желанию после публикации видео с необычной игрой в классе с детьми, пишет astv.ru.

Мама одного из школьников рассказала, что инцидент произошел в октябре в восьмом классе. Вскоре видео появилось в соцсетях, его пересылали друг другу дети.

Выяснилось, что учитель во время классного часа наблюдала за игрой детей в «Камень, ножницы, бумага» с раздеванием.

«Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя ее «педагогом от бога», – рассказала родительница.

В министерство образования Сахалинской области пояснило, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Со школьниками работает психолог.