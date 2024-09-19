На родину Деда Мороза приехал японский журавль из Окского заповедника

В Зоосад, который располагается в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, привезли молодого японского журавля из Окского заповедника. Об этом рассказывают в группе зоосада во «ВКонтакте».

Птицу зовут Хачинохе. В Великий Устюг он попал благодаря комплексной Международной научно-производственной программе ЕАРАЗА «Сохранение журавлей Евразии». Хачинохе станет «женихом» для самки японского журавля, которая живет в зоосаде.

Хачинохе чуть больше года. Отмечается, что он хорошо перенес переезд. Сразу он стал проявлять интерес к новому вольеру и своим соседям. Сейчас он находится под наблюдением специалистов зоосада.

Японский журавль занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.