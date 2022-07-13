На Рюминском пруду 23 июля пройдёт третий этап рыбатлона

На Рюминском пруду у стадиона ЦСК 23 июля пройдёт третий этап рыбатлона.

В субботу, 23 июля, состоится третий этап рыбатлона-2022. Участвовать можно всем желающим вне зависимости от пола, возраста и рыболовно-беговых способностей. Регистрация идёт на главной странице сайта rybatlon.ru.

Бег будет проходить по беговой дорожке стадиона ЦСК. Участники с поплавочными телескопическими удочками пробегут три раза по два стадионных круга с двумя остановками на рыбнище и поймать две любые рыбы. Организаторы предоставят всю наживку – червь и опарыш.

Ожидается много призов от партнёров – от эхолота и автохолодильника до наборов профессионального инструмента и сертификатов на пиццу и рыбную ловлю!

Отдельные награждения запланированы для девушек и детей до 12 лет.

При регистрации на месте в день рыбатлона участники получат по 0,5 литра питьевой артезианской воды «Утренняя звезда».

Дополнительную информацию о предстоящих состязаниях можно узнать в группе Рыбатлона ВКонтакте.

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском шоссе

Главный партнёр – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «OS FISHING 62», трофейный водоем БОЯРИНЦЕВО.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, портал «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».

В организации соревнований помогает стадион ЦСК.

Возрастное ограничение 6+