Пятница, 23 августа, 2024

На Рязанскую область обрушатся грозы, ливни с градом и сильный ветер

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

По данным Гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 23 августа на территории Рязанской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Синоптики предупреждают о возможных грозах и кратковременных ливневых дождях, которые местами могут быть сильными. Также в некоторых районах ожидается град. Ветер усилится до 11-16 м/с с порывами, что может привести к ухудшению видимости на дорогах и созданию опасных ситуаций.

Жителям Рязанской области рекомендуется быть внимательными и осторожными, особенно на улице и при управлении транспортными средствами. Специалисты советуют избегать нахождения под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, которые могут стать источником опасности при сильном ветре.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эндокринолог Павлова рассказала о связи запоров с заболеваниями сердца

Рязанская школа № 58 вошла в ТОП-100 конкурса «Лучший школьный музей Победы»

«Самая сексуальная ученая в мире» заболела траншейной стопой

Медведев предрёк Украине судьбу Содома и Гоморры

Нумеролог рассказала, кого с сентября по декабрь ждут тяжёлые испытания

Психотерапевт: инцелы могут быть опасны и склонны к насилию над женщинами

Женщина неожиданно узнала о беременности в момент родов во Владивостоке

Рязанцы представляют «вкусные» символы региона на московском фестивале

Смертельное ДТП под Рязанью: водитель погиб, ребёнок госпитализирован

23 августа: Лаврентьев день — традиции и приметы

Возможный удар по бункеру в Сумах, где находился Зеленский: что известно

Породу кошек булли призвали бойкотировать: они обречены на страдания