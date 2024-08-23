На Рязанскую область обрушатся грозы, ливни с градом и сильный ветер

По данным Гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 23 августа на территории Рязанской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Синоптики предупреждают о возможных грозах и кратковременных ливневых дождях, которые местами могут быть сильными. Также в некоторых районах ожидается град. Ветер усилится до 11-16 м/с с порывами, что может привести к ухудшению видимости на дорогах и созданию опасных ситуаций.

Жителям Рязанской области рекомендуется быть внимательными и осторожными, особенно на улице и при управлении транспортными средствами. Специалисты советуют избегать нахождения под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, которые могут стать источником опасности при сильном ветре.