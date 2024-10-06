На Рязанскую область надвигается циклон «Кассандра»

Жителей Подмосковья предупредили о циклоне «Кассандра», который грозит обрушить рекордное количество осадков. Теплый атмосферный фронт с юга уже пересек линию Калуга – Тула. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец в своем тг-канале.

Утром в Подмосковье ожидается до 20,7 мм осадков. Видимость на дороге — до 3 км. Местами ожидаются грозы. Температура воздуха составит +8…+10. Днем температура повысится до +15…+17. С вечера воскресенья до вечера понедельника на столицу прольется до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы. Возможно, будет побит дождливый рекорд для 7 октября, который держится с 2003 года и составляет 23,2 мм.

Что же касается Рязанской области, то в понедельник, 7 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Дожди достигнут области уже ночью, правда, по сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, будут умеренными. Днем местами также пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Поэтому водителям нужно быть крайне осторожными на дороге. Ветер восточный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +18…+23°С.