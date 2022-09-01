На рязанской школе появилась доска в память погибшего во время спецоперации Андрея Кирилина

В школе № 57 города Рязани открылась доска в память о погибшем во время военной спецоперации Андрее Кирилине. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Среди почётных гостей мероприятия были депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и депутат Рязанской городской Думы Андрей Кашаев.

— Сегодня наши выпускники думают о том, как построить свою жизнь, чтобы состояться в профессии, чтобы ими гордились родители и образовательное учреждение так, как школа № 57 гордится своим выпускником Андреем Кирилиным. Сегодня знаковое событие. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, ребята, ходили в школу и каждый день ощущали гордость за своего выпускника, чтобы были достойны его памяти, — сказал Андрей Кашаев.

Игорь Мурог отметил, что такими выпускниками, как Андрей Кирилин, нужно гордиться. Депутат поблагодарил родителей юноши за то, что воспитали настоящего героя.

Капитан российской армии Андрей Кирилин погиб 14 марта 2022 г. в ходе спецоперации. Андрей Кирилин посмертно награждён Орденом «Службою и храбростью» II степени Луганской народной республики.