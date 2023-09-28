На Рязанской НПК сэкономили 2,4 млрд рублей  за счёт повышения операционной эффективности производства 

Благодаря программе повышения операционной эффективности производства, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в структуру НК «Роснефть», в первом полугодии сэкономила 2,4 млрд рублей.

«Роснефть» проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат производственных объектов, в том числе, внедряя передовые технологии.

РНПК в первом полугодии реализовала 16 инициатив и предложений сотрудников по повышению операционной эффективности. Среди наиболее крупных проектов — увеличение диаметра трубопровода легкого каталитического газойля на установках гидроочистки, что позволило нарастить выпуск дизельного топлива.

Изменение продукта, направляемого на установку висбрекинга, позволило перенаправить дополнительное количество компонентов для увеличения выпуска дизельного топлива.

Проект по разделению бензиновой фракции на установке ЭЛОУ-АТ-6 помог увеличить производство автомобильных бензинов.