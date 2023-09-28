Четверг, 28 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

На Рязанской НПК сэкономили 2,4 млрд рублей  за счёт повышения операционной эффективности производства 

7info

Благодаря программе повышения операционной эффективности производства, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в структуру НК «Роснефть», в первом полугодии сэкономила 2,4 млрд рублей.

«Роснефть» проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат производственных объектов, в том числе, внедряя передовые технологии.

РНПК в первом полугодии реализовала 16 инициатив и предложений сотрудников по повышению операционной эффективности. Среди наиболее крупных проектов — увеличение диаметра трубопровода легкого каталитического газойля на установках гидроочистки, что позволило нарастить выпуск дизельного топлива.

Изменение продукта, направляемого на установку висбрекинга, позволило перенаправить дополнительное количество компонентов для увеличения выпуска дизельного топлива.

Проект по разделению бензиновой фракции на установке ЭЛОУ-АТ-6 помог увеличить производство автомобильных бензинов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации