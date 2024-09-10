На рязанского таксиста напал пассажир, отказавшись платить за поездку

Пассажир такси решил не платить водителю за поездку и напал на него. Об этом пишет YA62 со ссылкой на информацию от супруги пострадавшего.

Рязанка рассказала, что инцидент случился в понедельник, 9 сентября. Ее муж взял заказ на поездку из Рязани в Москву. Однако когда они с клиентом добрались до места, тот отказался платить, схватил нож и полоснул им водителя по руке и ноге.

Таксист успел уехать. Он обратился в полицию. По словам женщины, сотрудникам ДПС Москвы сопроводили ее мужа до больницы и вызвали другие правоохранительные органы.

Нападавшего пока не задержали.