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Пятница, 14 января, 2022
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На рязанского подрядчика завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 120 млн рублей

Александр Ильин
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

На руководителя рязанской организации, являвшейся исполнителем госконтрактов, завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

По данным правоохранителей, в 2018-2020 годах подрядчик, занимающийся строительством дорог по государственным контрактам в рамках нацпроекта,  уклонился от уплаты НДС с организации на сумму более 120 миллионов рублей.

Незаконные действия он совершил путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах. 

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Следователи пояснили, что будут приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе России.

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