На рязанского подрядчика завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 120 млн рублей

На руководителя рязанской организации, являвшейся исполнителем госконтрактов, завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, в 2018-2020 годах подрядчик, занимающийся строительством дорог по государственным контрактам в рамках нацпроекта, уклонился от уплаты НДС с организации на сумму более 120 миллионов рублей.

Незаконные действия он совершил путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах.

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Следователи пояснили, что будут приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе России.