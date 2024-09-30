Понедельник, 30 сентября, 2024

На рязанский маршрут №53 вернут льготы

Автор: Валерия Мединская

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Льготный проезд снова будет доступен на рязанском маршруте №53. Информация об этом появилась в канале транспортных активистов stvchannel.

Соответствующие объявления появились в автобусах маршрута недавно. В них говорится, что льготный проезд будет доступен с 1 октября.

Официальной информации о возвращении льготного проезда в маршрутках №53 пока не поступало. Подробности уточняются.

Ранее также стало известно, что в Рязани меняется график движения автобусов №22. Изменения также вступят в силу 1 октября.

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