На рязанский маршрут №53 вернут льготы

Льготный проезд снова будет доступен на рязанском маршруте №53. Информация об этом появилась в канале транспортных активистов stvchannel.

Соответствующие объявления появились в автобусах маршрута недавно. В них говорится, что льготный проезд будет доступен с 1 октября.

Официальной информации о возвращении льготного проезда в маршрутках №53 пока не поступало. Подробности уточняются.

Ранее также стало известно, что в Рязани меняется график движения автобусов №22. Изменения также вступят в силу 1 октября.