На ремонт дороги в Касимовском районе потратят почти 300 миллионов рублей

В Касимовском районе продолжается ремонт участка дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Длина участка — более 12 километров, стоимость работ — 298 миллионов 748 тысяч 930 рублей. Об этом сообщила группа «Дороги Рязанской области».

Дорога является одной из основных транспортных артерий области, соединяет три большие федеральные автострады — Р22 «Каспий», М5 «Урал», М7 «Волга».

Подрядчик — ОАО «ДСУ № 1 г. Рогачев». Работы должны завершить до 29 октября 2021 года.

Фирма завершает укрепление основания методом холодной регенерации, укладывает выравнивающий слой. Впереди укладка верхнего слоя, ремонт искусственных сооружений, обустройство дороги.