На ремонт дорог в Рязани в этом году выделено 1,8 миллиарда рублей

В понедельник, 23 мая, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание, во время которого обсудили ремонт дорог. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

По словам Сорокиной, тема дорог в городе одна из главных. Их ремонт проводится в рамках нацпроектов, при поддержке правительства Рязанской области.

Она рассказала, что в этом году в Рязани будет отремонтировано 16 участков дорог по муниципальным двухгодичным контрактам. Завершается ремонт 10 участков, которые начали ремонтировать в прошлом году. Кроме того, будет выполнен ремонт еще 10 участков дорог, которые запланированы на этот год и 47 объектов будут сделаны «картами». Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Денег выделено «беспрецедентно много» — 1,8 миллиарда рублей с учётом затрат на светофоры и дорожную разметку. Большая часть подрядчиков определена, в торгах находятся двухлетние контракты.

Сорокина подчеркнула, что возможные неудобства, связанные с ремонтом дорог городские службы будут стараться минимизировать. Контролировать ход работ поручено профильному заместителю мэра Борису Ясинскому.