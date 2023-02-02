На развитие моногородов Рязанской области в 2023 году планируют выделить больше миллиарда рублей

В Рязанской области в 2023 году планируют реализовать проекты по развитию моногородов с общим объёмом финансирования около 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова.
Проблемы монопрофильных муниципальных образований области обсудили на втором дне совещания с коллегами из государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Совещание началось с осмотра территории промпарка «Карандаш» в ТОСЭР «Лесной».
Зампред правительства региона отметила грамотный подход к управлению и успехи инвестора при поддержке федерального бюджета.
Сейчас в федеральный перечень моногородов входят 4 муниципальных образования Рязанской области – Елатомское, Новомичуринское, Лесновское и Побединское городские поселения.
Уже реализовано 170 проектов по созданию современной дорожной, коммунальной инфраструктуры, городской среды и укреплению социальной сферы. Мероприятия комплексного развития моногородов за счёт различных источников профинансированы на 2,5 млрд рублей.
В планах — реализация инвестпроектов и содействие в развитии малого и среднего бизнеса на территории моногородов региона.
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