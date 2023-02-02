На развитие моногородов Рязанской области в 2023 году планируют выделить больше миллиарда рублей

В Рязанской области в 2023 году планируют реализовать проекты по развитию моногородов с общим объёмом финансирования около 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова.

Проблемы монопрофильных муниципальных образований области обсудили на втором дне совещания с коллегами из государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Совещание началось с осмотра территории промпарка «Карандаш» в ТОСЭР «Лесной».

Зампред правительства региона отметила грамотный подход к управлению и успехи инвестора при поддержке федерального бюджета.

Сейчас в федеральный перечень моногородов входят 4 муниципальных образования Рязанской области – Елатомское, Новомичуринское, Лесновское и Побединское городские поселения.

Уже реализовано 170 проектов по созданию современной дорожной, коммунальной инфраструктуры, городской среды и укреплению социальной сферы. Мероприятия комплексного развития моногородов за счёт различных источников профинансированы на 2,5 млрд рублей.

Юлия Швакова: «Новым этапом развития этих территорий может стать участие в софинансировании проектов госкорпорации ВЭБ.РФ. С прошлого года она — правопреемник Фонда развития моногородов. Коллеги из госкорпорации проявили заинтересованность в финансировании проектов развития инфраструктуры»

В планах — реализация инвестпроектов и содействие в развитии малого и среднего бизнеса на территории моногородов региона.