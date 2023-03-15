На размещении нестационарных торговых объектов бюджет Рязани заработал почти 45 миллионов рублей

За 2022 год в бюджет Рязани от размещения нестационарных торговых объектах поступило 44,7 млн. руб. неналоговых платежей. Соответствующая информация озвучена на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы.

Депутаты обсудили отчет о деятельности управления экономики и цифрового развития администрации Рязани за 2022 год. Как было отмечено в докладе, ведомством осуществлялась координация и мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Рязани до 2030 года. По итогам годового мониторинга за 2021 год достигнуты плановые значения по 58 показателям, что составляет 82,9%.

Также и. о. начальника управления экономики и цифрового развития администрации города Рязани Мария Ашихмина рассказала об эффективности реализации 15 муниципальных программ за 2021 год. Из них 9 были признаны высокоэффективными, 4 — среднеэффективными и 2 — низкоэффективными. По программам, реализуемым в 2022 году, проводился ежеквартальный мониторинг по 17 муниципальным и 3 ведомственным целевым программам.

В частности, в рамках задачи по сопровождению инвестиционных проектов в 2022 году в городе реализовывались 92 программы с общим объемом инвестиций около 97,9 млрд. руб. Также управлением рассмотрено 529 обращений, связанных с защитой прав потребителей, в досудебном порядке в пользу потребителей решены вопросы по более чем 98% поступивших обращений.

Кроме того, члены комитета рассмотрели годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» за 2022 год по трем направлениям: создание условий для развития малого и среднего бизнеса, формирование международного имиджа Рязани как эффективного и надежного партнера, развитие внутреннего туризма. Так, в рамках первого аспекта программы имущественная поддержка была оказана 37 рязанским предпринимателям. Согласно представленной информации, программа по формированию международного имиджа города в 2022 году считается перевыполненной. Что касается внутреннего туризма, то в прошлом году Рязань посетили 779,5 тысяч человек, что является плановым показателем туристической привлекательности города.

Депутаты одобрили решение о внесении изменений в План развития сети муниципальных унитарных предприятий города Рязани на 2021–2024 годы и в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования. Также предполагается внесение корректировок в решение РГД от 22.12.2022 № 321-III «О передаче в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 5, пом. Н2, Рязанской региональной общественной организации «Детско-юношеский Центр культурно-патриотического воспитания имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Белякова». Изменения будут внесены с целью приведения документов в соответствие с ФЗ РФ.

Также комитетом рассмотрен вопрос, касающийся передачи недвижимого имущества, расположенного в районе площади Соборной, из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области.