Вторник, 8 октября, 2024

На раскопках в Рязанской области обнаружили магические предметы

Автор: 7info7

Опубликовано

фото РИАМЗ

В Рязанской области археологи сделали открытие, найдя амулеты, относящиеся к древним восточнославянским традициям. Об этом сообщается в группе РИАМЗ.

Исследования на территории летописного города Глебов, современного села Глебово-Городище в Рыбновском районе, привели к обнаружению множества артефактов. Наиболее примечательным является амулет, выполненный в форме ключа от нутряного замка, украшенный прямоугольным бордюром и четырьмя круглыми отверстиями.

В языческие времена такие предметы считались магическими и служили защитой материального благополучия, а также оберегали дом от негативных воздействий. Даже после принятия христианства, обычаи ношения магических вещей продолжали сохраняться в народной культуре.

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