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С 8 июня в домах на пяти улицах Рязани отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина отключения – профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Горячей воды не будет с 8 по 21 июня по следующим адресам:

– улица Октябрьский городок, дома №№33 (детский сад №24), 35, 36, 39, 40, 43;

– посёлок Керамзавода, дома №№25А (детский сад №29), 8А (школа №22), 21А, 3, 10, 28, 29, 33, 34, 36, 38;

– улица Кирпичный завод, дома №№14, 14/1, 15;

– улица Пугачёва, дома №№3, 7, 7А;

– улица Разина, дом №2.