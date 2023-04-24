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Понедельник, 24 апреля, 2023

На прошлой неделе в Рязани зафиксировали 32 случая пала травы

Автор: Наталья Кэт в группе Новости Рязани ВКонтакте
Автор: Наталья Кэт в группе Новости Рязани ВКонтакте

24 апреля глава администрации Елена Сорокина провела рабочее совещание с подчинёнными. Основные темы на повестке – весеннее благоустройство городских территорий, завершение отопительного сезона, транспортное обслуживание и подготовка к пожароопасному периоду.

Весенний месячник по благоустройству выходит на финишную прямую. В выходные Рязань присоединилась к Всероссийскому субботнику. Общими силами убрали многие общественные пространства, парки и скверы, вывезли 225 кубометров мусора. Всего за четыре субботника – почти 2 тыс. куб. м. По поручению главы администрации – все мешки с мусором должны быть оперативно вывезены.

В Рязани завершился отопительный сезон – МУП «РМПТС» начало отключение систем отопления жилищного фонда и учреждений социальной сферы. После этого предприятие приступит к профилактическим работам на всех ЦТП и котельных.

Специалисты управления транспорта ежедневно осуществляют мониторинг работы автобусов маршрутов №№17 и 23, путь следования которых осуществляется по Северной окружной дороге. В настоящий момент увеличение интервала движения не превышает 20 минут.

По информации городских спасателей в областном центре за прошлую неделю зафиксированы 32 пала травы. Дирекция благоустройства выполнила противопожарную опашку в поселке Солотча, вокруг поселков Карцево, Качево, Мордасово, Мирный, Храпово и Божатково, микрорайоне Никуличи, в поселках Соколовка, Дягилево, в микрорайонах Недостоево, Семчино. В ближайшее время в планах провести опашку в Борках. С жителями продолжают проводить информационно-разъяснительную работу.

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