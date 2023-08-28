На предприятии в Рыбновском районе утилизировали 200 кг просроченного творога

Более 200 кг просроченного творога утилизировано на предприятии в Рыбновском районе, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В августе 2023 года специалистом отдела ветеринарного контроля и надзора Управления в ходе проведения согласованной с прокуратурой Рязанской области внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по производству молочной продукции, на хранении совместно с доброкачественной пищевой продукцией обнаружен творог с истекшим сроком годности.

Недоброкачественный продукт общим весом более 200 кг утилизирован в полном объеме по предписанию Управления Россельхознадзора.

В отношении виновного лица Управлением будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.