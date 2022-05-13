На «Правительственном часе» в Рязанской областной Думе обсудили состояние дорог

О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе и результатах деятельности выступил с докладом министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник на «Правительственном часе», состоявшемся 12 мая в рамках заседания Рязанской областной Думы.
Руководитель областного Минтранса отметил, что объем финансирования дорожной отрасли в текущем году по сравнению с прошлым увеличился в 1,3 раза, причем финансовая поддержка федерального центра выросла в 2 раза: всего выделено почти 14 млрд, из которых около 4 млрд – федеральные.
Средства направят на содержание, ремонт и строительство дорог, повышение безопасности дорожного движения. В рамках реализации национального проекта в текущем году планируется отремонтировать более 355 км автодорог, построить около 46 км линий искусственного электроосвещения в 28 населенных пунктах.
Одной из тем в ходе обсуждения стали вопросы повышения безопасности дорожного движения. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Рязанской области реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности и смертности в результате ДТП.
Также в рамках «Правительственного часа» обсудили вопросы строительства Южного обхода и моста-дублера через р.Оку.
По итогам мероприятия профильный комитет областной Думы подготовит постановление, которое депутаты рассмотрят на заседании.