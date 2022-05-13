На «Правительственном часе» в Рязанской областной Думе обсудили состояние дорог

О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе и результатах деятельности выступил с докладом министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник на «Правительственном часе», состоявшемся 12 мая в рамках заседания Рязанской областной Думы.

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Руководитель областного Минтранса отметил, что объем финансирования дорожной отрасли в текущем году по сравнению с прошлым увеличился в 1,3 раза, причем финансовая поддержка федерального центра выросла в 2 раза: всего выделено почти 14 млрд, из которых около 4 млрд – федеральные.

Средства направят на содержание, ремонт и строительство дорог, повышение безопасности дорожного движения. В рамках реализации национального проекта в текущем году планируется отремонтировать более 355 км автодорог, построить около 46 км линий искусственного электроосвещения в 28 населенных пунктах.

«Одним из условий успешной реализации региональных проектов является активное взаимодействие региона и федерального центра. И как следствие получение регионом дополнительных федеральных средств», — сообщил Вадим Решетник.

Одной из тем в ходе обсуждения стали вопросы повышения безопасности дорожного движения. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Рязанской области реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности и смертности в результате ДТП.

«Сохранение жизни людей – это высший приоритет в работе любого органа власти, наша задача – сохранить людей на дорогах. За счет слаженной работы и рационального планирования мероприятий нам удалось в 2021 году добиться снижения погибших в ДТП на 11,4% по сравнению с прошлым годом, и сократить количество ДТП на 7,5%», — подчеркнул глава областного Минтранса.

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Также в рамках «Правительственного часа» обсудили вопросы строительства Южного обхода и моста-дублера через р.Оку.

По итогам мероприятия профильный комитет областной Думы подготовит постановление, которое депутаты рассмотрят на заседании.